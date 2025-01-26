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Змея заползла в ванную к жительнице в подмосковной Балашихе, когда та пришла почистить зубы

Как выяснил SHOT, девушка, живущая в одной из квартир в многоэтажке на улице Калинина, зашла накануне вечером в ванную и наткнулась на маисового полоза.

Источник: Телеграм-канал Shot

Рептилия обвила дверь и уползать не торопилась.

Девушка предположила, что змея могла попасть к ней в доме через унитаз. Она сфоткала живой символ года, дождалась, когда рептилия переместится, и закрыла дверь. Экстренные службы самая отважная жительница Балашихи вызывать не стала — ждёт, когда в чатах откликнется владелец маисового полоза.

Маисовый полоз — одна из популярных змей среди любителей рептилий. Хорошо подходит для домашнего содержания, не пуглив, активен и из-за дружелюбного нрава почти не кусается.

флора и фауна