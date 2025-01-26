Змея заползла в ванную к жительнице в подмосковной Балашихе, когда та пришла почистить зубы

Девушка предположила, что змея могла попасть к ней в доме через унитаз. Она сфоткала живой символ года, дождалась, когда рептилия переместится, и закрыла дверь. Экстренные службы самая отважная жительница Балашихи вызывать не стала — ждёт, когда в чатах откликнется владелец маисового полоза.