Змея заползла в ванную к жительнице в подмосковной Балашихе, когда та пришла почистить зубы

Рептилия обвила дверь и уползать не торопилась.
Девушка предположила, что змея могла попасть к ней в доме через унитаз. Она сфоткала живой символ года, дождалась, когда рептилия переместится, и закрыла дверь. Экстренные службы самая отважная жительница Балашихи вызывать не стала — ждёт, когда в чатах откликнется владелец маисового полоза.
Маисовый полоз — одна из популярных змей среди любителей рептилий. Хорошо подходит для домашнего содержания, не пуглив, активен и из-за дружелюбного нрава почти не кусается.