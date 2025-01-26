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В Новосибирской области в 2024 году пожарные потушили более 330 горящих автомобилей

На территории региона за прошлый год пожарные потушили около 330 горящих авто.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

По информации ведомства, всего за 2024 год было потушено 335 горящих авто в регионе.

Сообщается, что с наступлением морозов количество возгораний в транспортных средствах возрастает. Это связано с техническими неисправностями, курением в салоне и нарушением правил пожарной безопасности при отогреве машины.

Отмечается, что с начала января этого года в регионе пожарные 75 раз выезжали на тушение горящих автомобилей.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске из горящего общежития эвакуировали 20 человек.

пожары