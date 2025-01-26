Стрелял по машинам: полиция Владивостока проверяет информацию об инциденте на Борисенко

Ранее мы писали, что во Владивостоке 23-летний мужчина заплатит штраф за грубое нарушение ПДД. Молодой человек припарковал свой Kia K5 прямо на пешеходном переходе. Инцидент произошел на улице Жигура. Виновника полицейские нашли быстро. Его задержали и доставили в отделение полиции. Своей вины нарушитель не отрицал. Его оштрафовали на тысячу рублей.