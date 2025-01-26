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Стрелял по машинам: полиция Владивостока проверяет информацию об инциденте на Борисенко

Полиция Владивостока проверяет информацию о стрельбе на улице Борисенко.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Владивостока проверяет информацию о стрельбе в Первомайском районе. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональное УМВД.

В социальных сетях прошла информация, что на улице Борисенко мужчина стрелял по машинам из пневматического оружия.

По данному факту полицейские начали проверку. Правоохранители устанавливают личность гражданина, который причастен к инциденту, и все обстоятельства случившегося.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что во Владивостоке 23-летний мужчина заплатит штраф за грубое нарушение ПДД. Молодой человек припарковал свой Kia K5 прямо на пешеходном переходе. Инцидент произошел на улице Жигура. Виновника полицейские нашли быстро. Его задержали и доставили в отделение полиции. Своей вины нарушитель не отрицал. Его оштрафовали на тысячу рублей.