Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Кольцово из-за болезни пассажира

Напомним, 15 января борт авиакомпании RedWings вынужденно вернулся в аэропорт Кольцово после вылета. В самолете были хоккеисты из двух команд — «Стальные Лисы» из Молодежной хоккейной лиги Магнитогорска и «ЮГРА», которая играет в Юношеской хоккейной лиге. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна.