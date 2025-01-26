Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Кольцово из-за болезни пассажира

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» 26 января вылетевший рейсом из Екатеринбурга в Дубай, вернулся в Кольцово. Посадка была вынужденной, так как на борту один из пассажиров почувствовал недомогание.
— Самолет, вылетевший рейсом U6−737 в 8:00, вернулся в Екатеринбург. Причина — ухудшение состояния здоровья у одного из пассажиров. Встречали борт сотрудники врачебного здравпункта Кольцово и медики «скорой», — сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.
Напомним, 15 января борт авиакомпании RedWings вынужденно вернулся в аэропорт Кольцово после вылета. В самолете были хоккеисты из двух команд — «Стальные Лисы» из Молодежной хоккейной лиги Магнитогорска и «ЮГРА», которая играет в Юношеской хоккейной лиге. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна.