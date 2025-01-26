Пожар в СНТ под Хабаровском унёс жизнь 9 гусей и уток

Пожар в подсобном хозяйстве под Хабаровском оставил владельцев дачи без домашней птицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Возгорание произошло вечером 25 января на дачном участке по улице Троицкой. Пристройка, в которой располагался курятник, вспыхнула по неустановленным причинам. Огонь охватил площадь 30 квадратных метров.
На место оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали пламя в течение часа. К сожалению, спасти всю живность не удалось — в огне погибли шесть гусей и три утки.
Среди людей погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняет дознаватель Госпожнадзора МЧС.