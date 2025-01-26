Под Челябинском погиб водитель грузовика, съехавшего в кювет

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Копейского городского округа.
Все произошло 26 января на 11 километре дороги из Старокамышинска до села Октябрьское.
Предварительно известно, что 53-летний мужчина управлял грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом Schmitz. При неустановленных обстоятельствах совершил съезд кювет, где наехал на препятствие — дерево.
В результате водитель скончался на месте.
Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и детали произошедшего.