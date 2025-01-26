Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Челябинском погиб водитель грузовика, съехавшего в кювет

Под Челябинском погиб водитель грузовика, съехавшего в кювет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Копейского городского округа.

Все произошло 26 января на 11 километре дороги из Старокамышинска до села Октябрьское.

Предварительно известно, что 53-летний мужчина управлял грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом Schmitz. При неустановленных обстоятельствах совершил съезд кювет, где наехал на препятствие — дерево.

В результате водитель скончался на месте.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и детали произошедшего.