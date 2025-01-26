Жуткий пожар охватил коттедж и квартиру в Приморье — подробности возгорания

В Уссурийске за сутки сотрудники МЧС потушили сразу два пожара. Утро началось с возгорания частного дома, где горела веранда и кровля, а вот вечером пожарные тушили огонь в квартире многоквартирного дома. Подробности ИА PrimaMedia рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.