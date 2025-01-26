Жуткий пожар охватил коттедж и квартиру в Приморье — подробности возгорания

В Уссурийске за сутки сотрудники МЧС потушили сразу два пожара. Утро началось с возгорания частного дома, где горела веранда и кровля, а вот вечером пожарные тушили огонь в квартире многоквартирного дома. Подробности ИА PrimaMedia рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Утром 25 января на улице 5-й Саперный проезд в Уссурийске загорелся частный дом. На момент прибытия спасателей веранда дома была объята огнем, частично горела кровля. Пожар распространился на площади около 30 кв. метров.
Вечером того же дня пожар вспыхнул на улице Блюхера в многоквартирном доме. На момент прибытия спасателей горели вещи на балконе на первом этаже. Пожар ликвидировали на площади около 1 кв. метра.
Во всех перечисленных случаях погибших и пострадавших нет. Причины пожаров и ущерб устанавливаются.