В Казахстане полицейские ликвидировали сеть нарколабораторий

В МВД уточнили, что нарколаборатории располагались в Карагандинской и Алматинской областях.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления по противодействию наркопреступности, ликвидирована нарколаборатория в поселке Асыл. На месте обнаружено около 200 кг наркотических веществ и оборудование для их производства.
В ходе операции задержана супружеская пара — 25-летний мужчина и 29-летняя женщина, уроженцы города Алматы. В результате дальнейших действий в Алматы задержан 30-летний организатор сети нарколабораторий, уроженец Темиртау.
Установлено, что задержанный причастен к организации пяти нарколабораторий, расположенных в Карагандинской и Алматинской областях. Среди них лаборатория в Караганде, ликвидированная 17 ноября 2024 года, где изъято 10 кг готовых синтетических наркотиков и более одной тонны прекурсоров, а также лаборатория в поселке Актау, ликвидированная в июне 2023 года.
Всего задержано пять человек.