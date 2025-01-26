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В Казахстане полицейские ликвидировали сеть нарколабораторий

АЛМАТЫ, 26 янв. — Sputnik. Департамент полиции Карагандинской области проводит досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотических и психотропных веществ, передает Polisia.kz.

Источник: КНБ Казахстана

В МВД уточнили, что нарколаборатории располагались в Карагандинской и Алматинской областях.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления по противодействию наркопреступности, ликвидирована нарколаборатория в поселке Асыл. На месте обнаружено около 200 кг наркотических веществ и оборудование для их производства.

привели пример в ведомстве

В ходе операции задержана супружеская пара — 25-летний мужчина и 29-летняя женщина, уроженцы города Алматы. В результате дальнейших действий в Алматы задержан 30-летний организатор сети нарколабораторий, уроженец Темиртау.

Установлено, что задержанный причастен к организации пяти нарколабораторий, расположенных в Карагандинской и Алматинской областях. Среди них лаборатория в Караганде, ликвидированная 17 ноября 2024 года, где изъято 10 кг готовых синтетических наркотиков и более одной тонны прекурсоров, а также лаборатория в поселке Актау, ликвидированная в июне 2023 года.

Всего задержано пять человек.