Микроавтобус насмерть сбил пьяного пешехода в Гомеле

Утром 25 января 53-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь по ул. Фрунзе в Гомеле, наехал на пешехода, который находился в состоянии алкогольного опьянения и пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. При этом он не был обозначен световозвращающим элементом.
От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. В настоящее время устанавливается личность погибшего и все обстоятельства происшествия.
В Госавтоинспекции подчеркнули: только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет сохранить жизнь. Пересекать проезжую часть дороги необходимо только в установленных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности своего перехода, а в темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами, чтобы водители заблаговременно видели пешеходов и предоставляли им преимущество в движении.