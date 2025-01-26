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Микроавтобус насмерть сбил пьяного пешехода в Гомеле

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус насмерть сбил пьяного пешехода в Гомеле, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Источник: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Утром 25 января 53-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь по ул. Фрунзе в Гомеле, наехал на пешехода, который находился в состоянии алкогольного опьянения и пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. При этом он не был обозначен световозвращающим элементом.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. В настоящее время устанавливается личность погибшего и все обстоятельства происшествия.

В Госавтоинспекции подчеркнули: только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет сохранить жизнь. Пересекать проезжую часть дороги необходимо только в установленных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности своего перехода, а в темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами, чтобы водители заблаговременно видели пешеходов и предоставляли им преимущество в движении.