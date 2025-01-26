Микроавтобус насмерть сбил пьяного пешехода в Гомеле

В Госавтоинспекции подчеркнули: только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет сохранить жизнь. Пересекать проезжую часть дороги необходимо только в установленных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности своего перехода, а в темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами, чтобы водители заблаговременно видели пешеходов и предоставляли им преимущество в движении.