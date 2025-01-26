В Уфе возбудили дело из-за падения надели на ребенка

«Проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования действиям и бездействию лиц, ответственных за своевременную уборку наледи и снежных масс с конструкций здания, будет дана правовая оценка», — отметили в пресс-службе ведомства.