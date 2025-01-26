В Уфе возбудили дело из-за падения надели на ребенка. Следователи Октябрьского району Уфы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ).
Предварительно установлено, что 22 января на 12-летнего мальчика упала наледь со здания по улице Академика Королёва. Подросток успел отбежать, но получил травму ноги.
«Проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования действиям и бездействию лиц, ответственных за своевременную уборку наледи и снежных масс с конструкций здания, будет дана правовая оценка», — отметили в пресс-службе ведомства.