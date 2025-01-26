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В Турции арестовали 15 человек по делу о пожаре на горнолыжном курорте

АНКАРА, 26 янв — РИА Новости. Пятнадцать человек арестованы в рамках расследования по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции, унесшем жизни 78 человек, сообщила газета Sabah.

Источник: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает «политическую полемику» вокруг пожара.

«Пять подозреваемых, включая Седата Гюленера, заместителя мэра муниципалитета Болу, и Кенана Джошкуна, заместителя директора пожарного департамента, предстали перед судом. Число подозреваемых, отправленных в тюрьму, увеличилось до 15 с последними арестами в рамках расследования пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Болу Карталкая, где погибли 78 человек», — пишет издание.

Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на вторник. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек. В рамках расследования есть арестованные, в том числе владелец гостиницы. Президент Турции Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание.