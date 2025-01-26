В Турции арестовали 15 человек по делу о пожаре на горнолыжном курорте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что судебная система страны прилагает все усилия для прояснения инцидента во всех его аспектах, чтобы не осталось никаких сомнений. Также он призвал к совести тех, кто устраивает «политическую полемику» вокруг пожара.