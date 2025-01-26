Омская воспитательница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

После этого молодой педагог получила сообщение, что её личный кабинет на «Госуслугах» взломали. Вскоре ей позвонили «сотрудники» «Госуслуг» и Центробанка и сообщили, что мошенники пытаются взять кредиты на её имя. Они предложили перекрыть заявки и самой оформить займы.