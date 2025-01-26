Омская воспитательница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

В Омске 23-летняя воспитательница детского сада отдала мошенникам 1 325 000 рублей — рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Омску.
Девушке позвонил якобы оператор сотовой связи и сказал, что нужно продлить договор, иначе сим-карта будет заблокирована. Он попросил продиктовать коды из смс-сообщений, что воспитательница и сделала.
После этого молодой педагог получила сообщение, что её личный кабинет на «Госуслугах» взломали. Вскоре ей позвонили «сотрудники» «Госуслуг» и Центробанка и сообщили, что мошенники пытаются взять кредиты на её имя. Они предложили перекрыть заявки и самой оформить займы.
В итоге омичка взяла три кредита на 900 000 ₽, сняла 125 000 ₽ с «кредитки» и добавила 300 000 ₽ из собственных накоплений. Все деньги она перевела через банкомат на телефоны, которые назвали собеседники. Когда мошенники получили деньги, то удалили переписку и отключили телефоны.
В полиции предупредили омичей, что следует прекратить любой разговор с предложением перевести деньги и обратиться в МВД.
Ранее мы рассказали, как корреспондент omsk.aif.ru едва не стала жертвой мошенничества: она получила голосовое сообщение от бывшей коллеги с просьбой скинуть деньги на похороны мамы. А также писали про воспитательницу, которая трижды за месяц становилась жертвой мошенников.