В Красноярском крае аферисты обманули 27-летнюю девушку на 19 млн рублей

Сотрудница нефтяной компании решила подзаработать на фондовых рынках и криптовалютных биржах, но в итоге отдала мошенникам 19 млн рублей. О легком заработке рассказала ей коллега по работе. Она же ей подсказала контакты якобы настоящих биржевиков, которые сначала провели обучение с ней и даже создали ситуацию, что девушка прилично заработала.
Но когда девушка попыталась вывести деньги, возникли сложности. Потребовалось застраховать сумму, затем «повисла» заявка, а выводить деньги пришлось за счет средств третьих лиц. И посредники, чтобы спасти деньги, якобы занимали, брали в кредит для подруги крупные суммы. Все закончилось печально: чтобы рассчитаться с ними, девушка продала квартиры и новый автомобиль.
«О таких преступлениях я слышала, но не о такой схеме. На протяжении месяца я искала доверенных лиц, пыталась провести процедуру вывода, но безрезультатно», — рассказала в полиции жертва аферистов. О том, что связалась с мошенниками, девушка поняла, когда ее стали шантажировать личными фотографиями из соцсетей.
Пострадавшая потеряла 19 млн руб. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сотрудники полиции напоминают: никогда не сообщайте свои персональные данные и данные банковских карт по телефону, не осуществляйте без необходимости займ в банковских учреждениях, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранителем.
Также жителя Красноярского края обвиняют в обмане 57 знакомых на 45 млн рублей. Расследование завершено. В скором времени состоится суд.