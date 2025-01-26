В Красноярском крае аферисты обманули 27-летнюю девушку на 19 млн рублей

Сотрудница нефтяной компании решила подзаработать на фондовых рынках и криптовалютных биржах, но в итоге отдала мошенникам 19 млн рублей. О легком заработке рассказала ей коллега по работе. Она же ей подсказала контакты якобы настоящих биржевиков, которые сначала провели обучение с ней и даже создали ситуацию, что девушка прилично заработала.