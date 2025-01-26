Росавиация продолжает расследовать инцидент с самолетом, врезавшимся в кусты в Хабаровском крае

Напомним, что сам самолет сошел с посадочной полосы и угодил в кусты, к счастью, пострадавших нет.
Воздушное судно совершало рейс из Нелькана в Хабаровск с промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре. В процессе взлёта с посадочной площадки Нелькан борт выкатился за пределы грунтовой взлётно-посадочной полосы и остановился в кустарнике, прилегающем к летному полю.
На данный момент самолёт отстранён от полётов, проводится оценка его технического состояния.
Как сообщает РИА Новости, для перевозки пассажиров авиакомпания направит в Нелькан резервный борт. Рейс назначен на воскресенье.
Расследованием инцидента занимается комиссия Дальневосточного МТУ Росавиации.