Росавиация продолжает расследовать инцидент с самолетом, врезавшимся в кусты в Хабаровском крае

Воздушное судно совершало рейс из Нелькана в Хабаровск с промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре. В процессе взлёта с посадочной площадки Нелькан борт выкатился за пределы грунтовой взлётно-посадочной полосы и остановился в кустарнике, прилегающем к летному полю.