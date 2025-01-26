Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация продолжает расследовать инцидент с самолетом, врезавшимся в кусты в Хабаровском крае

В Хабаровском крае произошёл серьёзный авиационный инцидент с самолётом Ан-24 «Хабаровских авиалиний», 25 января в Аяно-Майском районе региона.

Напомним, что сам самолет сошел с посадочной полосы и угодил в кусты, к счастью, пострадавших нет.

Воздушное судно совершало рейс из Нелькана в Хабаровск с промежуточной посадкой в Николаевске-на-Амуре. В процессе взлёта с посадочной площадки Нелькан борт выкатился за пределы грунтовой взлётно-посадочной полосы и остановился в кустарнике, прилегающем к летному полю.

На данный момент самолёт отстранён от полётов, проводится оценка его технического состояния.

Как сообщает РИА Новости, для перевозки пассажиров авиакомпания направит в Нелькан резервный борт. Рейс назначен на воскресенье.

Расследованием инцидента занимается комиссия Дальневосточного МТУ Росавиации.