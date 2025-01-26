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Рабочий погиб при обрушении в норильском руднике

В Норильске на руднике «Таймырский» произошла трагедия: погиб 27-летний горный проходчик.

Источник: Reuters

Инцидент случился 26 января 2025 года, когда на глубине 1350 метров под землей произошло обрушение горной массы.

Следователи регионального ГСУ СК начали проверку, чтобы выяснить, что именно произошло и были ли нарушены правила безопасности. По предварительным данным, обрушение стало причиной гибели рабочего.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех деталей случившегося. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по факту нарушения правил безопасности на производстве.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб в Туруханском районе.

несчастный случай