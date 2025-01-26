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В Омске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, есть пострадавшая

Помощь медиков понадобилась 18-летней омичке.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 26 января, около 11:20 в районе пересечения улиц Маршала Жукова и Масленникова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля «Рено», мужчина 1972 года рождения, столкнулся с пассажирским автобусом «ГАЗель», выполнявшим маршрут № 414 «Мехзавод — онкодиспансер». За рулём автобуса находился мужчина 1978 года рождения.

На момент аварии в салоне автобуса находились 12 пассажиров. Медицинская помощь понадобилась одной из них — 18-летней девушке.

Полиция продолжает проверку, чтобы установить точные причины и обстоятельства происшествия.