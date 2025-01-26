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Заброшенный стеклотарный завод полыхал в Воронеже ночью

Пожар на заброшенном стеклотарном заводе «Раско» потушили воронежские спасатели минувшей ночью. Никто из людей в результате ЧП не пострадал.

Сообщение о возгорании на Ленинском проспекте, 172/1 поступило представителям экстренного ведомства в субботу, 25 января, в 22.09. На место не теряя времени сразу же были направлены пожарные расчеты. Справиться с огнем удалось уже к 22.30, рассказывают в региональном управлении МЧС.

На месте работали шестнадцать человек, задействовано было четыре единицы техники.

По уточненной информации, огонь уничтожил картон на площади в 150 квадратных метров, который находился на втором этаже четырехэтажного неэксплуатируемого в настоящее время здания.

пожары