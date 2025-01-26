Заброшенный стеклотарный завод полыхал в Воронеже ночью

Сообщение о возгорании на Ленинском проспекте, 172/1 поступило представителям экстренного ведомства в субботу, 25 января, в 22.09. На место не теряя времени сразу же были направлены пожарные расчеты. Справиться с огнем удалось уже к 22.30, рассказывают в региональном управлении МЧС.