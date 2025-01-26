Массовое ДТП случилось в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автоинспекторы выяснили обстоятельства массового ДТП, которое произошло вечером 25 января недалеко от дома № 101 на улице Щербакова. По данным городской ГИБДД, аварию спровоцировал водитель автомобиля LADA Granta, который не выдержал достаточную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении Geely. От удара отечественную легковушку отбросило на встречную полосу, где ехал Volkswagen.
«Его водитель успел вовремя затормозить, но в этот момент движущийся позади него водитель автомобиля Hyundai не смог вовремя остановиться и допустил столкновение с Volkswagen, который после удара отбросило в сторону автомобиля Geely», — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате дорожного инцидента люди не пострадали.