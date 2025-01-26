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На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута

На побережье Черного моря после крушения двух танкеров обнаружили новые локальные выбросы мазута. Об этом сообщило МЧС России.

Источник: Российская газета

«На 17 участках протяженностью свыше 63 километров зафиксированы локальные выбросы фракций нефтепродуктов, они ликвидируются», — говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала работ по ликвидации последствий аварий было очищено более 300 километров берега, собрано свыше 175 тонн загрязненного грунта и вывезено на площадки временного хранения 134 тонны, уточнили в МЧС.

За последние сутки в акватории моря обследовали 153 квадратных километра, сорбентом обработали 2,3 тысячи квадратных метров.

Водолазы с помощью телеуправляемых подводных аппаратов обследуют затонувшие части судов и собирают мазут со дна моря вдоль побережья, после чего поднимают на поверхность мешки с нефтепродуктами и отправляют их на берег для утилизации.

экология