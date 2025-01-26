На побережье Черного моря обнаружили новые выбросы мазута

«На 17 участках протяженностью свыше 63 километров зафиксированы локальные выбросы фракций нефтепродуктов, они ликвидируются», — говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала работ по ликвидации последствий аварий было очищено более 300 километров берега, собрано свыше 175 тонн загрязненного грунта и вывезено на площадки временного хранения 134 тонны, уточнили в МЧС.
За последние сутки в акватории моря обследовали 153 квадратных километра, сорбентом обработали 2,3 тысячи квадратных метров.
Водолазы с помощью телеуправляемых подводных аппаратов обследуют затонувшие части судов и собирают мазут со дна моря вдоль побережья, после чего поднимают на поверхность мешки с нефтепродуктами и отправляют их на берег для утилизации.