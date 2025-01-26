18-летняя омичка пострадала в ДТП с «ГАЗелью» на перекрестке

По предварительной информации УМВД России по Омской области, водитель легкового автомобиля «Рено» не пропустил встречную «ГАЗель» с пассажирами. При этом он мог предотвратить маневр. В маршрутке, следующей по 414 маршруту, находились 12 пассажиров.