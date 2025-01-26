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18-летняя омичка пострадала в ДТП с «ГАЗелью» на перекрестке

Авария произошла сегодня в районе пересечения улиц Жукова — Масленникова.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омске пассажирская «ГАЗель» попала в аварию на перекрестке улиц Жукова — Масленникова. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 11:20. На момент ДТП в салоне автобуса находились 12 пассажиров.

По предварительной информации УМВД России по Омской области, водитель легкового автомобиля «Рено» не пропустил встречную «ГАЗель» с пассажирами. При этом он мог предотвратить маневр. В маршрутке, следующей по 414 маршруту, находились 12 пассажиров.

18-летняя пассажирка маршрутки получила травмы и была доставлена в больницу. Окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.

Ранее мы сообщали, что виновный в смертельном ДТП экс-майор полиции Гайдамак отозвал жалобу на приговор.