В Перми на пожаре погибли две женщины

Пожар удалось ликвидировать в 4.22. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела женщин 1942 и 1964 года рождения. Сейчас на месте работает дознаватель ведомства и следователь СК. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.