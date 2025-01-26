В Перми на пожаре погибли две женщины

В Перми во время ночного пожара в частном жилом доме погибли две женщины. Возгорание произошло на улице Туркестанская. Подробности рассказали в краевом управлении МЧС.
Сообщение о происшествии поступило 26 января в 03 часа 34 минуты. К тушению пожара привлекалось 38 огнеборцев и восемь единиц техники. Горел частный жилой дом и баня. Огонь охватил около 132 квадратных метра.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался 37-летний мужчина. Его с травмами госпитализировали в больницу.
Пожар удалось ликвидировать в 4.22. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела женщин 1942 и 1964 года рождения. Сейчас на месте работает дознаватель ведомства и следователь СК. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.