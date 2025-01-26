Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на пожаре погибли две женщины

Ночью на улице Туркестанской загорелся жилой дом и баня.

Источник: Комсомольская правда

В Перми во время ночного пожара в частном жилом доме погибли две женщины. Возгорание произошло на улице Туркестанская. Подробности рассказали в краевом управлении МЧС.

Сообщение о происшествии поступило 26 января в 03 часа 34 минуты. К тушению пожара привлекалось 38 огнеборцев и восемь единиц техники. Горел частный жилой дом и баня. Огонь охватил около 132 квадратных метра.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировался 37-летний мужчина. Его с травмами госпитализировали в больницу.

Пожар удалось ликвидировать в 4.22. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела женщин 1942 и 1964 года рождения. Сейчас на месте работает дознаватель ведомства и следователь СК. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

пожары