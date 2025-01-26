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В реанимации Волгограда скончался третий пострадавший при пожаре ребенок

Скончался третий ребенок, пострадавший при пожаре в доме на улице Героев Тулы под Волгоградом, передает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Напомним, что днем 25 января при тушении пожара в одной из квартир дома в Тракторозаводском районе Волгограда были обнаружены тела 79-летней пенсионерки и двух девочек 2021 года рождения. Как сообщалось в Telegram-канале областной прокуратуры, еще одного ребенка 2020 года рождения с признаками отравления продуктами горения в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным причиной пожара могла стать детская шалость. Очаг возгорания обнаружен на втором ярусе детской кровати.

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