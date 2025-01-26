В реанимации Волгограда скончался третий пострадавший при пожаре ребенок

Напомним, что днем 25 января при тушении пожара в одной из квартир дома в Тракторозаводском районе Волгограда были обнаружены тела 79-летней пенсионерки и двух девочек 2021 года рождения. Как сообщалось в Telegram-канале областной прокуратуры, еще одного ребенка 2020 года рождения с признаками отравления продуктами горения в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.