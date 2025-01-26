Полиция нашла двух подростков, избивших пенсионера во Владимирской области

По предварительным данным, вечером в пятницу компания подростков отмечала день рождения одного из них, после чего они пришли к ТЦ «Круиз». У входа в торговый центр двое из несовершеннолетних 2009 и 2011 года рождения нанесли незнакомому пожилому мужчине несколько ударов.