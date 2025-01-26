Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция нашла двух подростков, избивших пенсионера во Владимирской области

РЯЗАНЬ, 26 янв — РИА Новости. Полиция установила двух подростков, которые нанесли травмы пенсионеру в Гусь-Хрустальном Владимирской области, решается вопрос о квалификации их действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

Источник: © РИА Новости

В полиции уточнили, что 24 января из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении за медпомощью пожилого мужчины. Инцидент произошел в Гусь-Хрустальном.

«Установили двух местных жителей, которые нанесли травмы пенсионеру. Двое несовершеннолетних парней… В настоящий момент решается вопрос о квалификации совершенного подростками деяния», — рассказали в УМВД.

Собеседница добавила, что в отношении законных представителей подростков составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 5.35 (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Как сообщило в своем Telegram-канале СУСК по Владимирской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

По предварительным данным, вечером в пятницу компания подростков отмечала день рождения одного из них, после чего они пришли к ТЦ «Круиз». У входа в торговый центр двое из несовершеннолетних 2009 и 2011 года рождения нанесли незнакомому пожилому мужчине несколько ударов.