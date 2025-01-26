Полиция нашла двух подростков, избивших пенсионера во Владимирской области

В полиции уточнили, что 24 января из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении за медпомощью пожилого мужчины. Инцидент произошел в Гусь-Хрустальном.
«Установили двух местных жителей, которые нанесли травмы пенсионеру. Двое несовершеннолетних парней… В настоящий момент решается вопрос о квалификации совершенного подростками деяния», — рассказали в УМВД.
Собеседница добавила, что в отношении законных представителей подростков составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 5.35 (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Как сообщило в своем Telegram-канале СУСК по Владимирской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
По предварительным данным, вечером в пятницу компания подростков отмечала день рождения одного из них, после чего они пришли к ТЦ «Круиз». У входа в торговый центр двое из несовершеннолетних 2009 и 2011 года рождения нанесли незнакомому пожилому мужчине несколько ударов.