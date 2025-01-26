В Башкирии рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся

ДТП произошло в Краснокамском районе, автобус ПАЗ ехал из города Нефтекамска в село Карманово. По данным ведомства, в салоне находились десять пассажиров, двоих из них осмотрели медики.
В ГИБДД отметили, что причина аварии пока не установлена.
23 января на трассе в Волгоградской области столкнулись школьный автобус и легковушка. Автобус, в котором находилось 19 детей, опрокинулся набок, в результате аварии один ребенок погиб, еще не менее семи пострадали.
Следственный комитет после этого возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека.