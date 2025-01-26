В Уфе задержали пьяного 17-летнего парня за рулем ВАЗ-2107. Юноше и его семье грозят не только крупные штрафы, но и разбирательства в комиссии по делам несовершеннолетних.
Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, вечером 25 января сотрудники при несении службы заметили ВАЗ-2107, который резко остановился, завидев патрульную машину. За рулем оказался 17-летний юноша, не имеющий водительского удостоверения. При проверке документов инспекторы ДПС заметили резкий запах алкоголя.
Была вызвана мать уфимца, с разрешения которой было проведено освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,368 миллиграмма на литр.
«В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол за управление без прав и нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По закону суд может не только конфисковать транспортное средство, но и приговорить к административному аресту на срок от 10 до 15 дней или штрафу в размере 45 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.
Машина помещена на спецстоянку. Материалы дела также будут переданы для дальнейшего рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних, там уже будет рассматриваться вопрос роли родителей в воспитании несовершеннолетнего.