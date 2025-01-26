В Уфе задержали пьяного 17-летнего парня за рулем ВАЗ-2107

«В отношении несовершеннолетнего составлен административный протокол за управление без прав и нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По закону суд может не только конфисковать транспортное средство, но и приговорить к административному аресту на срок от 10 до 15 дней или штрафу в размере 45 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.