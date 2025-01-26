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В Башкирии возбудили дело по факту ДТП с автобусом с 10 пассажирами

Дело завели по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Источник: Следком Башкирии

В Башкирии возбудили дело по факту ДТП с автобусом с 10 пассажирами. Дело завели по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщили в следкоме по РБ, следователи Нефтекамского межрайонного следственного отдела СУ СК России по РБ, предварительно установили, что водитель автобуса на 10 км автодороги Нефтекамск — Уфа не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. В автобусе в момент ДТП находилось 10 пассажиров и кондуктор, 2 из них получили телесные повреждения и были направлены в больницу для осмотра.

«В настоящее время на месте происшествия организован комплекс следственных действий. В ходе расследования будет проверено соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров установленным законом требованиям и нормам безопасности», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что ранее о своей проверки по факту инцидента также заявила прокуратура региона.