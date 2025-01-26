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Два человека погибли при ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Волгодонск-Ростов

Ростовская область, 26 января 2025. DON24.RU. Сегодня утром на автотрассе в Ростовской области попал в аварию пассажирский автобус, информирует управление ГАИ. Инцидент произошел в 10:38 на 127-м км автодороги Ростов-Семикаракорск-Волгодонск.

Источник: ГАИ

«Водитель автомобиля “Лада Приора”, совершая маневр обгона по правой асфальтированной обочине, задел неасфальтированную часть дороги, вследствие чего произошел занос автомобиля с последующим столкновением с обгоняемым автомобилем Kia Rio», — пояснили в ведомстве.

Далее автомобиль «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом малой вместимости «Луидор», следовавшим по маршруту Волгодонск-Ростов. В автобусе находились 16 пассажиров.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора» скончались на месте.

Семь пассажиров автобуса «Луидор» пострадали и доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.