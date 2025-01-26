Два человека погибли при ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Волгодонск-Ростов

Ростовская область, 26 января 2025. DON24.RU. Сегодня утром на автотрассе в Ростовской области попал в аварию пассажирский автобус, информирует управление ГАИ. Инцидент произошел в 10:38 на 127-м км автодороги Ростов-Семикаракорск-Волгодонск.