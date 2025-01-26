Часть песка с мазутом успели завезти в Ростовскую область до запрета

Сейчас въезд на полигон для фур с песком закрыт. Юрий Слюсарь поручил организовать дежурства полиции. На месте продолжают работать сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и Минприроды Ростовской области. Объект также проверят на соответствие требованиям хранения твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за многочисленных жалоб от жителей.
По словам господина Слюсаря, решение о завозе песка с мазутом не согласовывалось с властями региона.
Как сообщал «Ъ-Ростов», компания «Южный город» заключила контракт с кубанским МЧС. На ее полигоне должны были утилизировать загрязненный песок. Однако по результатам проверок объект оказался не готов к такой работе.