Спасатели потушили сильный пожар в многоэтажке в Астане

Пожар ликвидирован на площади 30 кв.м. Причина пожара устанавливается.
Хозяина квартиры мужчину 1970 г.р. передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Сегодня в Сарыаркинском районе Астаны по ул. Бейбарыс Султан в многоэтажном жилом доме в квартире на девятом этаже произошел пожар. Благодаря принятым оперативным мерам не допущено распространения огня на соседние квартиры, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Пожар ликвидирован на площади 30 кв.м. Причина пожара устанавливается.
Хозяина квартиры мужчину 1970 г.р. передали сотрудникам скорой медицинской помощи.