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Спасатели потушили сильный пожар в многоэтажке в Астане

Сегодня в Сарыаркинском районе Астаны по ул. Бейбарыс Султан в многоэтажном жилом доме в квартире на девятом этаже произошел пожар. Благодаря принятым оперативным мерам не допущено распространения огня на соседние квартиры, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Источник: МЧС РК

Пожар ликвидирован на площади 30 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Хозяина квартиры мужчину 1970 г.р. передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

пожары
МЧС