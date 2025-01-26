Спасатели потушили сильный пожар в многоэтажке в Астане

Сегодня в Сарыаркинском районе Астаны по ул. Бейбарыс Султан в многоэтажном жилом доме в квартире на девятом этаже произошел пожар. Благодаря принятым оперативным мерам не допущено распространения огня на соседние квартиры, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.