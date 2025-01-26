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В массовой аварии в Нижегородской области пострадали пять человек

Три автомобиля столкнулись на трассе в Сергачском районе.

Источник: МЧС

Массовое ДТП произошло сегодня, 26 января, на автодороге Сергач-Яново. Кто из водителей кому не уступил, — сейчас устанавливают дознаватели.

Как сообщили в МЧС по Нижегородской области, участниками аварии стали три машины. Пострадали пять человек, одного из которых зажало в автомобиле. Пожарные пришли на помощь и вызволили мужчину, после чего его отвезли в ближайшую больницу.

«Чтобы исключить вероятность возгорания, пожарные отключили питание повреждённых машин и осмотрели место ДТП на предмет разлива топлива», — рассказали спасатели.