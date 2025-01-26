Владелец отеля в Турции обвинил в пожаре шеф-повара и электрика

Электрик отеля Хусейн Озер отверг обвинения Эргюля и заявил, что он только выполнял возложенные на него обязанности, а системы пожарной сигнализации и защиты управлялись внешним субподрядчиком. Озер заявил, что у него нет никакой технической информации об этих системах и что соответствующие детали известны руководству отеля или техническому менеджеру.