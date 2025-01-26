В Симферополе микроавтобус насмерть сбил человека на тротуаре

«По предварительным данным, 26 января 2025 года в 13:15 водитель 2001 года рождения, управляя транспортным средством Mercedes-Benz Sprinter, двигаясь задним ходом по тротуару на улице Воровского в районе дома 65, на тротуаре допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход смертельно травмирован», — сказано в сообщении.
На данный момент сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Ранее в Краснодаре один человек пострадал в ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей. Авария произошла в субботу около 15:15 на трассе Краснодар — Темрюк -Кропоткин в станице Старокорсунской. Грузовик протаранил три машины, въехал в кафе и опрокинулся.
Еще одно резонансное ДТП произошло в субботу на трассе Ялта — Севастополь. Легковой автомобиль на большой скорости съехал с проезжей части и упал на железнодорожные пути, водитель госпитализирован.