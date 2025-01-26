В Симферополе микроавтобус насмерть сбил человека на тротуаре

Ранее в Краснодаре один человек пострадал в ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей. Авария произошла в субботу около 15:15 на трассе Краснодар — Темрюк -Кропоткин в станице Старокорсунской. Грузовик протаранил три машины, въехал в кафе и опрокинулся.