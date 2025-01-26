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Два самолета ростовской компании «Азимут» вернулись в аэропорт из-за неисправностей

Два самолёта ростовской авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100 вернулись на стоянку с исполнительного старта из-за технических неисправностей. Об этом сообщает Telegram- канал Аviaincident.

Источник: Коммерсантъ

Первый самолет вернулся на стоянку в аэропорт Минеральных Вод 25 января в 17:16. Лайнер должен был отправиться в Стамбул рейсом AZO6069.

Второй инцидент произошел сегодня, 26 января, в 8.26. Самолет вылетал в Сочи рейсом AZO6189 и был вынужден вернуться в аэропорт Минвод на стоянку.

Напомним, 25 ноября самолет Sukhoi Superjet 100−95LR компании "Азимут, следовавший рейсом Сочи — Анталья, совершил в турецком аэропорту жесткую посадку. В результате произошло возгорание лайнера. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.