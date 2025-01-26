Два самолета ростовской компании «Азимут» вернулись в аэропорт из-за неисправностей

Первый самолет вернулся на стоянку в аэропорт Минеральных Вод 25 января в 17:16. Лайнер должен был отправиться в Стамбул рейсом AZO6069.
Второй инцидент произошел сегодня, 26 января, в 8.26. Самолет вылетал в Сочи рейсом AZO6189 и был вынужден вернуться в аэропорт Минвод на стоянку.
Напомним, 25 ноября самолет Sukhoi Superjet 100−95LR компании "Азимут, следовавший рейсом Сочи — Анталья, совершил в турецком аэропорту жесткую посадку. В результате произошло возгорание лайнера. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.