Провалившуюся под лёд девушку спасли в Павлодаре

Спасатели поспешили на помощь. Они оперативно извлекли из воды девушку 1994 года рождения, незамедлительно оказали первую медицинскую помощь пострадавшей, после чего передали ее медикам для осмотра. Как выяснилось, она вышла на тонкий лед, чтобы сделать фотографию, но лёд не выдержал, и она провалилась в воду.