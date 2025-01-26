В Латвии заявили о повреждении подводного кабеля со Швецией

«Рано утром в воскресенье в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель госпредприятия “Латвийский государственный радиотелевизионный центр”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что системы мониторинга компании зафиксировали перебои в передаче данных на участке между латвийским Вентспилсом и шведским Готландом.
«Есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешним воздействием», — приводит СМИ слова руководителя отдела коммуникаций госпредприятия Винеты Спругайне.
По ее словам, глубина кабеля превышает 50 метров, поэтому тип повреждения определят только после начала ремонтных работ. По инициативе «Латвийского государственного радиотелевизионного центра» было возбуждено уголовное дело.
Премьер-министр страны Эвика Силиня созвала совещание ответственных служб и министерств из-за произошедшего. На пресс-конференции она заявила, что Латвия готова к возможным кризисам и альтернативной передаче данных. Глава правительства также связалась с коллегами из Швеции и стран Балтии, Стокгольм пообещал оказать помощь.
Повреждение кабелей в Балтийском море
Это не первый инцидент с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море за последние несколько месяцев. Так, в ноябре оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда местные власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
Кроме того, в конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией.
Полиция подозревает, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 и повредил кабели связи в Финском заливе. Местная таможня бездоказательно утверждает, что это судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.