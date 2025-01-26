В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками

По версии следствия, злоумышленники на почве ранее произошедшего конфликта под обманным предлогом пригласили 16-летнюю девушку в квартиру на Песочной набережной, где незаконно ее удерживали с 21 на 22 января, угрожали ножом и избивали металлическим прутом. Кроме того, они, удерживая ее руки, заставили ее употребить наркотики.