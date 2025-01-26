В Петербурге задержали мужчин, накачавших школьницу наркотиками

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Двоих мужчин, которые заперли школьницу в квартире, избивали ее и заставили употребить наркотики, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу.
«Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин по признакам преступлений, предусмотренных пп. “а, г, д” ч.2 ст. 127 (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), п. “а” ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств)», — сообщает пресс-служба.
По версии следствия, злоумышленники на почве ранее произошедшего конфликта под обманным предлогом пригласили 16-летнюю девушку в квартиру на Песочной набережной, где незаконно ее удерживали с 21 на 22 января, угрожали ножом и избивали металлическим прутом. Кроме того, они, удерживая ее руки, заставили ее употребить наркотики.
«Потерпевшей удалось сообщить о своем местонахождении и попросить о помощи, в результате чего в 5 утра 22 января она была освобождена», — сообщили в пресс-службе городского Главка СК.
Девушка обратилась в больницу с телесными повреждениями, где ей оказана медицинская помощь.
«Одному фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, в отношении него сегодня в суде будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе.
Второй мужчина сейчас находится в психиатрическом лечебном учреждении, после выхода из которого будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения.