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В ДТП на проспекте Победы пострадал ребёнок

Сотрудники МЧС России передали пострадавших медикам.

На проспекте Победы в Калининграде произошло ДТП, в результате которого пострадал ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в воскресенье, 26 января.

Всего из-за столкновения двух легковых автомобилей пострадало 2 человека. Сотрудники МЧС России, прибывшие на место аварии, передали пострадавших медикам.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных пообещал заняться оперативной разработкой комплекса мероприятий по всей Калининградской области по снижению смертности в ДТП. Власти Калининграда приняли решение по снижению скоростного режима на ряде улиц города.