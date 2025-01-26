В ДТП на проспекте Победы пострадал ребёнок

На проспекте Победы в Калининграде произошло ДТП, в результате которого пострадал ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в воскресенье, 26 января.
Всего из-за столкновения двух легковых автомобилей пострадало 2 человека. Сотрудники МЧС России, прибывшие на место аварии, передали пострадавших медикам.
Ранее губернатор Алексей Беспрозванных пообещал заняться оперативной разработкой комплекса мероприятий по всей Калининградской области по снижению смертности в ДТП. Власти Калининграда приняли решение по снижению скоростного режима на ряде улиц города.