Полиция прокомментировала массовую драку со стрельбой в Таганроге

По информации Telegram-канал «ЧП Таганрог», потасовка в центре города началась после того, как к месту события приехали несколько человек на такси. Они устроили драку с группой других неизвестных лиц на проезжей части. Также очевидцы сообщали о раздавшемся громком звуке во время конфликта, похожим на выстрел.