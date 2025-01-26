Самолет из Москвы сел в Саратове по техническим причинам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Сочи, по техническим причинам совершил посадку в аэропорту Саратова.
«В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU1126 Москва — Сочи 26 января принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова по причине срабатывания индикации уровня масла», — сообщила пресс-служба компании.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе саратовского аэропорта, с пассажирами работают представители авиакомпании.