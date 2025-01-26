Самолету рейса Махачкала-Уфа пришлось уйти на запасной аэродром

Самолету Махачкала-Уфа пришлось уйти на запасной аэродром в Оренбурге. Случай произошел 24 января. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.
Известно, что экипаж принял решение следовать на незапланированный аэродром из-за ограничений на использование воздушного пространства в Уфе. Сигнал срочности и бедствия не объявлялся.
Напомним, 24 января аэропорт Уфы дважды вводил ограничения на вылет и прилет авиарейсов для обеспечения безопасности.
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