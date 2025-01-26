Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолету рейса Махачкала-Уфа пришлось уйти на запасной аэродром

Такое решение было принято из-за ограничения на ИВП.
Источник: Комсомольская правда

Самолету Махачкала-Уфа пришлось уйти на запасной аэродром в Оренбурге. Случай произошел 24 января. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Известно, что экипаж принял решение следовать на незапланированный аэродром из-за ограничений на использование воздушного пространства в Уфе. Сигнал срочности и бедствия не объявлялся.

Напомним, 24 января аэропорт Уфы дважды вводил ограничения на вылет и прилет авиарейсов для обеспечения безопасности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.