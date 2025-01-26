Из-за отказа двигателя борт Москва-Сочи экстренно приземлился в Саратове

Пассажирский самолет Airbus A321, следовавший из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова. По неподтвержденной информации, у воздушного судна отказал один из двигателей. Погибших и пострадавших нет, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на федеральные СМИ.
В пресс-службе аэропорта Гагарин подтвердили информацию о прибытии самолета, следовавшего по маршруту Москва — Сочи, на запасной аэродром. С пассажирами работают сотрудники авиагавани.
«В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU1126 Москва — Сочи 26 января принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова по причине срабатывания индикации уровня масла», — добавили в пресс-службе.