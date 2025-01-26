В Коми арестовали участника группы, обманувшей 566 человек

СЫКТЫВКАР, 26 января. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд арестовал участника организованной группы, которая обманула 566 жителей 12 регионов России под видом инвестиций. Ущерб составил более 350 млн рублей, сообщила пресс-служба суда.
«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Сыктывкара Когутяка К. В., обвиняемого в хищении чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По версии органов предварительного следствия, группировка была создана в 2009 году. Ее участники убеждали граждан в возможности получения гарантированно высокого дохода на международном рынке «Форекс» за счет вложения денег в инвестиционную деятельность подконтрольных им компаний. Когутяк должен был привлекать доверчивых граждан к инвестированию в филиал компании на территории Сыктывкара — ООО «Телетрейд-Сыктывкар» и ООО «Консалт-Финанс». Он должен был консультировать клиентов по управлению их счетами, вводить людей в заблуждение относительно высокого дохода, навязывать им мнимые услуги по управлению денежными средствами, в том числе через менеджеров компании, которые прошли минимальное обучение и не обладали необходимыми познаниями и опытом проведения финансовых операций на бирже.
Для хищения денег использовались специальные дополнения — плагины к торговой платформе, которые создавали видимость в реальном участии в торгах на валютном рынке «Форекс», тогда как никаких операций с финансовыми инструментами в действительности не производилось, а деньги клиентов перечислялись на счета подконтрольных фирм, выводились в наличный оборот.
«В настоящее время по аналогичным преступлениям в одно производство соединено 23 уголовных дела, возбужденных и расследуемых в 12 субъектах Российской Федерации. Потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу признаны более 566 граждан, а общий ущерб составил более 350 млн рублей. Когутяк заключен под стражу сроком на два месяца. Уголовное дело находится в производстве Следственного департамента МВД России», — сообщили в суде.