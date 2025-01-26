В Коми арестовали участника группы, обманувшей 566 человек

По версии органов предварительного следствия, группировка была создана в 2009 году. Ее участники убеждали граждан в возможности получения гарантированно высокого дохода на международном рынке «Форекс» за счет вложения денег в инвестиционную деятельность подконтрольных им компаний. Когутяк должен был привлекать доверчивых граждан к инвестированию в филиал компании на территории Сыктывкара — ООО «Телетрейд-Сыктывкар» и ООО «Консалт-Финанс». Он должен был консультировать клиентов по управлению их счетами, вводить людей в заблуждение относительно высокого дохода, навязывать им мнимые услуги по управлению денежными средствами, в том числе через менеджеров компании, которые прошли минимальное обучение и не обладали необходимыми познаниями и опытом проведения финансовых операций на бирже.