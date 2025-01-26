В Ивановской области арестовали двух подрядчиков по делу о взятке

По версии следствия, уточняет СУСК, организация осуществляет деятельность по строительству и ремонту дорог в Ивановской области и более чем в 10 регионах России. Ее представители «передали начальнику ФКУ “Федеральное управление автомобильных дорог “Урал” Федерального дорожного агентства” взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера». Услугой стало производство ремонтных работ в комплексе строений в Ивановской области на сумму не менее 12 миллионов рублей.