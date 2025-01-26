В Минске иностранный шеф-повар сел в тюрьму на семь лет из-за содержимого домашнего бойлера

К шеф-повару минского бара в квартиру на улице Аэродромной оперативники наркоконтроля пришли по имевшейся оперативной информации о его причастности к распространению особо опасного психотропа. 35-летний мужчина сначала отрицал наличие у себя запрещенных веществ. Но милиция нашла в находящемся в ванной комнате бойлере в присутствии понятых 36,25 грамма психотропа. Электронные весы и фасовочные пакетики были обнаружены в одной из комнат квартиры.