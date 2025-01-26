В Минске иностранный шеф-повар сел в тюрьму на семь лет из-за содержимого домашнего бойлера, передает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Октябрьского района.
Недавно иностранный гражданин узнал приговор суда по своему делу. Обвинение касалось незаконном обороте с целью сбыта особо опасного психотропного вещества.
К шеф-повару минского бара в квартиру на улице Аэродромной оперативники наркоконтроля пришли по имевшейся оперативной информации о его причастности к распространению особо опасного психотропа. 35-летний мужчина сначала отрицал наличие у себя запрещенных веществ. Но милиция нашла в находящемся в ванной комнате бойлере в присутствии понятых 36,25 грамма психотропа. Электронные весы и фасовочные пакетики были обнаружены в одной из комнат квартиры.
Иностранца задержали, против него возбудили уголовное дело (ранее к ответственности по уголовной статье его не привлекали). Вину свою он признал частично. Мужчина (на его иждивении — малолетний ребенок) утверждал, что не имел целью сбывать запрещенное вещество, владельцем которого назвал своего приятеля.
Помощник прокурора Октябрьского района Виктор Завадич сказал, что на основании части третьей статьи 328 Уголовного кодекса мужчину наказали лишением свободы на срок семь лет в исправительной колонии усиленного режима, а также штрафом 200 базовых величин (или 8 400 рублей по состоянию на 26 января 2025-го).
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