В Перми 25 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Перми, из-за дефекта на теплотрассе на ул. Советской Армии, 33Б, без отопления остались 25 многоквартирных домов, лицей и детский сад. Работы на месте аварии проводит компания «Т Плюс», устранить неполадки планируется до 27 января.