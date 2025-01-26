В Перми 25 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

«По предварительной информации, в связи с дефектом на теплотрассе по ул. Советской Армии, произошло отключение теплоснабжения в жилом секторе и ряде объектов социальной сферы. Прокуратура Индустриального района контролирует ход устранения аварийной ситуации», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Перми, из-за дефекта на теплотрассе на ул. Советской Армии, 33Б, без отопления остались 25 многоквартирных домов, лицей и детский сад. Работы на месте аварии проводит компания «Т Плюс», устранить неполадки планируется до 27 января.
Сегодня в Перми минус 13 градусов.