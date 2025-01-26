Двух человек спасли, 23 — эвакуировались сами: МЧС сообщило о пожаре в уфимской квартире

В Уфе во время пожара в трехкомнатной квартире на первом этаже жилого дома по улице Габдуллы Амантая сотрудники МЧС спасли двоих человек. Инцидент произошел поздним вечером 25 января. Об этом сообщила пресс-служба экстренного ведомства.
Пожарные из опасной зоны с помощью спасательных устройств вывели на улицу 2-х человек. Еще 23 человека эвакуировались самостоятельно, — передали в МЧС.
Пожар тушили 21 человек и семь единиц техники. Огонь повредил лоджию, кухню и комнату. Пострадавших нет.
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