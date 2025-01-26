В Латвии сообщили о повреждении еще одного подводного кабеля

«На данный момент есть основания считать, что кабель значительно поврежден и повреждение возникло из-за внешнего воздействия», — заявила представитель LVRTC Винета Спругайн. В LVRTC предупредили о возможном замедлении скорости, однако добавили, что компания использует другие кабели и сегодняшнее повреждение в основном не затронуло конечных пользователей в Латвии. Кабель пролегает на глубине более 50 метров и узнать, как именно он был поврежден, можно только с началом ремонтных работ, рассказали в компании.