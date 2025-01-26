Глава СКР затребовал доклад после ДТП с автобусом под Ростовом

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под контроль расследование причин аварии с участием автобуса в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
24 января на подъездной дороге к городу Зверево попал в аварию автобус, перевозивший рабочих шахты. По предварительным данным, 36-летний водитель не справился с управлением из-за тумана. Автобус съехал на обочину и перевернулся. В момент ДТП в салоне находилось девять человек. Пострадал 53-летний пассажир.
По данному факту донские следователи организовали процессуальную проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области А. Г. Хуаде доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — добавили в пресс-службе.