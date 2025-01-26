В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта

Концерт должен был состояться вечером 26 января, однако его отменили. По данным «Кубань 24», об этом сообщили не сразу, сначала речь шла о задержке начала мероприятия.
Сам Золочевский сообщил в телеграм-канале, что концерт не состоялся «по причине лжеминирования на нашей площадке».
«Все вопросы касаемо билетов прошу задавать организаторам и возвращать билеты через площадки, на которых [их] приобретали», — сказал он.
РБК направил запрос в ТК «Мелодия».
В главном управлении МВД по Сочи подтвердили, что около 18:00 по местному времени (совпадает с мск) в ведомство поступило сообщение о минировании концертной площадки. Концерт был отменен, людей из здания эвакуировали, а на место направили силовиков. Они провели проверку и не обнаружили опасных предметов.
«Часть недовольных отменой концерта зрителей спровоцировали групповое нарушение общественного порядка. На место прибыли два наряда ППСП, в результате 20 человек задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства», — сообщили в МВД.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. МВД инициировало проверку по факту беспорядков.