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В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта

В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта музыканта и тиктокера Ivan Zolo (Иван Золочевский), передают Sochi1 и «Кубань24».

Источник: РИА "Новости"

Концерт должен был состояться вечером 26 января, однако его отменили. По данным «Кубань 24», об этом сообщили не сразу, сначала речь шла о задержке начала мероприятия.

Сам Золочевский сообщил в телеграм-канале, что концерт не состоялся «по причине лжеминирования на нашей площадке».

«Все вопросы касаемо билетов прошу задавать организаторам и возвращать билеты через площадки, на которых [их] приобретали», — сказал он.

РБК направил запрос в ТК «Мелодия».

В главном управлении МВД по Сочи подтвердили, что около 18:00 по местному времени (совпадает с мск) в ведомство поступило сообщение о минировании концертной площадки. Концерт был отменен, людей из здания эвакуировали, а на место направили силовиков. Они провели проверку и не обнаружили опасных предметов.

«Часть недовольных отменой концерта зрителей спровоцировали групповое нарушение общественного порядка. На место прибыли два наряда ППСП, в результате 20 человек задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства», — сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. МВД инициировало проверку по факту беспорядков.