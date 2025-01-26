В Сочи подростки устроили беспорядки из-за отмены концерта

В главном управлении МВД по Сочи подтвердили, что около 18:00 по местному времени (совпадает с мск) в ведомство поступило сообщение о минировании концертной площадки. Концерт был отменен, людей из здания эвакуировали, а на место направили силовиков. Они провели проверку и не обнаружили опасных предметов.