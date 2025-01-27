Маршрутный автобус протаранил 4 автомобиля на ул. Георгия Димитрова в Самаре

В 17:00 56-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ двигался по улице Георгия Димитрова от Московского шоссе в сторону улицы Стара-Загора. Около дома Nº 14 он не уследил за движением транспортного средства и протаранил припаркованные Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Renault Duster и Chevrolet Malibu.